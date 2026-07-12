Márcio José Carneiro Santana Filho, de 36 anos, morreu após sofrer uma descarga elétrica ao tocar na fiação de uma bomba de caixa d'água, na tarde de sábado (11), na zona rural de Araguatins, no Bico do Papagaio. Segundo a Polícia Militar (PM), ele retornava de um banho de rio quando encostou nos fios do equipamento. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente.\nDe acordo com a PM, familiares relataram que Márcio caminhava pela propriedade após sair do rio quando tocou na fiação elétrica de uma bomba instalada próxima à margem. Como estava com o corpo molhado, ele permaneceu preso aos fios por causa da descarga elétrica.\nAinda conforme a Polícia Militar, os familiares desligaram o fornecimento de energia e tentaram prestar os primeiros socorros, mas o homem morreu no local.\nIdentificação de vítimas de acidente entre carretas na BR-153, em Colinas do Tocantins, depende de exames no IML