A programação do Miracaxi 2026 já foi confirmada pela Prefeitura de Miracema do Tocantins. Tradicional carnaval fora de época realizado no município, o evento acontecerá nos dias 17, 18 e 19 de julho e contará com grandes atrações nacionais. Entre os destaques da programação estão Claudia Leitte, Cheiro de Amor e Léo Santana.\nConfira a reportagem do JA1: Veja as atrações confirmadas no Miracaxi 2026\nCurso de guarda-vidas civis disponibiliza 400 vagas para cadastro reserva no Tocantins\nGrávida homenageia namorado em chá revelação, e momento emociona a web: 'Lá do céu, ele está feliz'\nVeja o que faz do maior lago artificial do Brasil um dos favoritos dos pescadores\nNeste ano, o Miracaxi traz o slogan “Onde a alegria se encontra” e promete reunir milhares de foliões durante os três dias de festa. Confira a programação completa: