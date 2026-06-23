Laisa Cristina estava na reta final do curso de Direito (Arquivo Pessoal/Celino Santos)\nDócil, estudiosa e carinhosa. Assim a família define Laisa Cristina Pereira dos Santos, de 22 anos, que morreu após um capotamento na rodovia PA-411. A jovem era estudante de Direito e morava em Colinas do Tocantins.\nO acidente aconteceu no último domingo (21), quando Laisa seguia para o Rio Araguaia, em Santana do Araguaia (PA).\nEstudiosa. Gente boa demais, não tinha hora ruim para ela. Sempre ajudava todo mundo, companheira, humilde, uma pessoa de bem que não tinha problema com ninguém", disse o primo da estudante, Luan Cézar.\nLaisa nasceu em Aparecida de Goiânia (GO) e se mudou para o Tocantins com a família em 2016. Ela cursava Direito em Araguaína, com previsão de formatura em 2027. Segundo o pai, Celino Santos, a jovem planejava seguir carreira pública.