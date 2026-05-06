-chefe_musica_aparecida (1.3406686)\nUm homem apontado como chefe do Comando Vermelho, suspeito de movimentar cerca de R$ 1 milhão em quatro meses, foi alvo de uma operação da Polícia Civil (PC) nesta quarta-feira (6), em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. As investigações localizaram um vídeo em que um dos integrantes aparece dentro de um carro, ostentando uma arma enquanto a canção é reproduzida ao fundo, com homenagem ao suspeito, menção a bairros de Aparecida e até ao Rio de Janeiro (veja o vídeo acima).\nAo todo, 11 pessoas foram presas durante a ação. Por não terem os nomes divulgados, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa dos suspeitos para que pudessem se posicionar.\nA Operação Destroyer cumpriu 46 medidas judiciais, entre prisões temporárias e mandados de busca e apreensão, em cidades como Aparecida de Goiânia, Goiânia, Bonfinópolis, Porangatu e Jataí. As investigações começaram a partir de uma denúncia anônima de um sequestro em Aparecida e evoluíram com vigilância contínua, que identificou a atuação de um grupo criminoso natural do Rio de Janeiro tentando se consolidar principalmente em bairros de Aparecida.