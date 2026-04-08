Poços e cachoeiras do Complexo do Prata, área de grande interesse turístico que fica na zona de divisa entre Goiás e Tocantins e é alvo da disputa territorial aberta após erro em mapa dos anos 70 (Reprodução/Instagram de Complexo do Prata)\nOs próximos passos da disputa entre Goiás e Tocantins pela área localizada na região da Chapada dos Veadeiros serão fundamentais para a solução do caso, que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF). Relator da ação, o ministro Cristiano Zanin suspendeu a análise do questionamento da titularidade de cerca de 12,9 mil hectares (129 km²) ao norte de Cavalcante (GO), no nordeste goiano, até o dia 22 de junho.\nA suspensão aconteceu depois que os dois estados concordaram, em uma audiência realizada na última segunda-feira (6), em fazer um estudo técnico conjunto. O acordo adia a decisão, mas garante a manutenção de serviços públicos na região.