A área de Chaminés de Fada será aberta para visitação controlada com trilha ecológica após meses de estudos. A previsão é que isso ocorra em até 90 dias. Localizada em Campos Belos, no nordeste de Goiás, entre a Chapada dos Veadeiros e a Serra Geral de Goiás, o cenário é considerado único no Brasil e raro no mundo.\nA pesquisa para viabilizar a visita turística ao local foi feita por especialistas de três universidades. Estiveram na área equipes da Universidade Federal de Goiás (UFG), da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp), do Centro Nacional de Desastres Naturais (Cemaden) e da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).\nOs trabalhos em campo foram coordenados pela professora de Geologia Joana Sanchez, da UFG. Os pesquisadores realizaram mapeamento das estruturas geológicas. Para isso, foram utilizados equipamentos do laboratório de Geologia de Engenharia e Meio Ambiente da Unesp. A estimativa é de uma trilha de 2 km.