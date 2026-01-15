A previsão do tempo para esta quinta-feira (15) no Tocantins indica tempo que varia entre parcialmente nublado e possibilidade de chuva isolada, com temperaturas que devem ficar em torno dos 30 °C durante o dia e cerca de 24 °C à noite em Palmas, segundo projeções do Instituo Nacional de Meteorologia (Inmet).\nNa capital, chuvas rápidas devem ocorrer no período da tarde, enquanto a manhã e parte da noite devem registrar céu com variação de nuvens e possibilidade de tempo mais seco. A umidade relativa do ar está prevista em níveis moderados a altos ao longo do dia.\nTocantinenses começam a receber SMS sobre desastres naturais\nVendaval derruba árvores, destelha casas e deixa bairro sem energia no sul da capital; vídeo\nChuvas causam desabamento de estrutura paroquial no centro do estado; vídeo\nNas cidades como Gurupi e Porto Nacional, a condição também deve ser de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada à tarde, em linha com o padrão climático atual no Tocantins. Modelos de previsão indicam que a chance de qualquer quantidade mensurável de chuva ou granizo, embora não uniforme, existe em diferentes municípios.