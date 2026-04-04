Lançamento de minissérie e realização de GP de motovelocidade trazem de volta o debate sobre a tragédia de 1987, que ainda mobiliza assistência a mais de mil vítimas na capital (Reprodução/Cara)\nO acidente com o Césio-137, ocorrido em Goiânia em setembro de 1987, é considerado o maior acidente radiológico e radioativo da história do Brasil e o maior do mundo fora de usinas nucleares. A tragédia começou após a retirada de uma cápsula radioativa de um aparelho de radioterapia abandonado e resultou na contaminação de centenas de pessoas, mortes e impactos ambientais e sociais.\nArtistas se uniram contra preconceito a Goiânia após tragédia do césio 137\nTragédia do césio em Goiânia consolidou uso médico do Azul da Prússia\nCésio-137: abandono de equipamento deu início à tragédia em Goiânia\n13 de setembro de 1987