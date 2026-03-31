Quase 40 anos após o acidente com o césio-137 em Goiânia, 6 mil toneladas de lixo radioativo seguem monitoradas em depósitos definitivos construídos para garantir a segurança ambiental (July Branco/Ministério da Saúde)\nO acidente com o Césio-137, registrado em setembro de 1987 em Goiânia, ainda levanta dúvidas sobre quanto tempo a radiação permanece no ambiente. Informações do Ministério da Saúde (MS) e do Governo de Goiás indicam que os efeitos desse material radioativo podem durar décadas, exigindo acompanhamento contínuo.\nSegundo a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, o Césio-137 possui uma meia-vida física de cerca de 33 anos. Na prática, isso significa que o material leva esse período para ter sua radioatividade reduzida pela metade, o que prolonga sua presença no ambiente por muito tempo.