Pessoas em estado grave pela contaminação com o césio-137 partem de Goiás para o Rio de Janeiro (Lorisvaldo de Paula/O Popular)\nO número de mortos no acidente com Césio-137 em Goiânia (GO), em 1987, ainda gera debate quase quatro décadas após a tragédia. Dados oficiais reconhecem quatro mortes diretas causadas pela contaminação, mas vítimas e especialistas apontam que os impactos podem ter atingido mais pessoas ao longo dos anos.\nO caso voltou ao centro das discussões após a repercussão de uma produção da Netflix, que reacendeu o interesse público sobre a maior tragédia radiológica do país e levantou questionamentos sobre os efeitos da radiação a longo prazo.\nMortes reconhecidas oficialmente\nRegistros do Ministério da Saúde confirmam quatro mortes diretamente relacionadas à exposição ao material radioativo. As vítimas apresentaram sintomas graves da síndrome aguda da radiação, como queimaduras, falência de órgãos e infecções.