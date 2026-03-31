Cena da série destaca o brilho azul do Césio-137, que chamou atenção de moradores e ampliou a contaminação em Goiânia (Reprodução/Netflix)\nO brilho intenso do material radioativo do Césio-137 em Goiânia, em 1987, teve papel central na disseminação da contaminação. A substância, que apresentava coloração azul luminosa no escuro, despertou curiosidade e levou moradores a manusearem o conteúdo sem saber dos riscos.\nO tema voltou ao centro das discussões após a repercussão de uma produção da Netflix, que retrata o acidente e reacende dúvidas sobre como o material se espalhou.\nO que causava o brilho\nO efeito luminoso observado no material tem relação com a interação da radiação com o ambiente. O Césio-137 emite radiação ionizante que, ao atingir determinadas superfícies e o ar, pode gerar uma aparência brilhante, especialmente em locais escuros.