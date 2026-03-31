Milhares de pessoas foram avaliadas na época (Reprodução/Cara)\nO contato direto com o material radioativo do Césio-137 em Goiânia (GO), em 1987, provocou efeitos graves em moradores que manusearam a substância sem conhecer o risco. A cápsula aberta liberou um pó azul brilhante que chamou atenção e circulou entre pessoas, o que ampliou a contaminação.\nO caso voltou ao centro das discussões após a repercussão de uma produção da Netflix e relatos de vítimas que criticam a forma como a história aparece na tela.\nContato direto e início da contaminação\nSegundo registros do Ministério da Saúde, o material radioativo teve manuseio por moradores após a retirada de um equipamento de radioterapia abandonado. O pó de coloração azul intensa despertou curiosidade e chegou a ser distribuído entre familiares e vizinhos.