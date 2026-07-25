Lucimar das Neves Ferreira, irmão de Leide das Neves Ferreira e também uma das vítimas diretas do acidente com o Césio-137, foi encontrado morto neste sábado (25), em Goiás. A informação foi confirmada pela família ao POPULAR. Lucimar morava atualmente no bairro Cidade Satélite, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital, segundo uma amiga da família. Ele tinha 14 anos na época do acidente radiológico, ocorrido em Goiânia, em 1987.\nA causa do falecimento ainda não foi divulgada.\nA morte foi lamentada pelo presidente da Associação das Vítimas do Césio-137 (AVCésio), Marcelo Santos Neves, que publicou um vídeo nas redes sociais. Emocionado, ele afirmou que a notícia faz a família das vítimas reviver as consequências deixadas pelo maior acidente radiológico do Brasil.\nHoje é, para a família das vítimas do Césio-137, um dia muito triste. É o dia que a gente relembra todas as mazelas que esse acidente trouxe", disse.