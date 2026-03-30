Milhares de pessoas foram avaliadas na época (Reprodução/Cara)\nQuase 40 anos após o acidente com Césio‑137 em Goiânia, a atuação dos serviços de saúde que atuaram na emergência revela a dimensão da operação que mobilizou hospitais, isolamento de áreas e atendimento emergencial diante de uma situação inédita no Brasil. A resposta integrava equipes médicas, vigilância sanitária e unidades hospitalares especializadas para lidar com os efeitos da radiação.\nO episódio teve início em 13 de setembro de 1987, quando uma cápsula de Césio‑137 foi aberta em uma clínica de radioterapia desativada, liberando pó radioativo que contaminou pessoas e ambientes, segundo relatos oficiais da época. O atendimento emergencial exigiu organização e logística complexas diante de um cenário desconhecido para a maioria dos profissionais de saúde.