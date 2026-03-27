Acidente com o Césio-137 ocorreu em setembro de 1987 (Arquivo/Jornal O Popular)\nA repercussão da série da Netflix sobre o acidente com o Césio-137, em Goiânia (GO), reacendeu o debate sobre a tragédia após críticas de vítimas que afirmam não se sentir representadas pela produção, como mostrou reportagem recente no Jornal do Tocantins.\nO caso voltou ao centro das discussões quase quatro décadas depois, trazendo à tona não apenas a memória das vítimas, mas também a resposta da saúde pública diante de um dos episódios mais graves já registrados no país, conforme o Ministério da Saúde (MS).\nO acidente aconteceu em setembro de 1987, quando o Tocantins ainda integrava o estado de Goiás e vivia o processo político que resultaria em sua criação como unidade federativa na Constituição de 1988. À época, a população do então norte goiano acompanhou os desdobramentos da contaminação.