Cena da série sobre o Césio-137 retrata momentos iniciais da contaminação e o impacto entre moradores de Goiânia (Reprodução/Netflix)\nA série documental sobre o acidente com Césio-137 em Goiânia (GO) resgata momentos marcantes da maior tragédia radiológica já registrada no Brasil e aposta em cenas fortes para retratar o impacto humano e social do desastre. A produção reúne relatos, reconstruções e imagens de arquivo que ajudam a entender como a contaminação avançou e afetou centenas de pessoas.\nUm dos trechos mais impactantes mostra o momento em que o material radioativo, retirado de um aparelho abandonado, começa a circular entre moradores. A cena evidencia a falta de informação sobre os riscos e como o brilho azulado do césio despertou curiosidade, fator que contribuiu para a exposição de várias vítimas.