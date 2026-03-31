O equipamento foi vendido a Devair Alves Ferreira, dono de um ferro-velho, localizado no Setor Aeroporto (Divulgação/Cnen)\nA maior tragédia radiológica do Brasil começou com um ato de negligência em Goiânia (GO). Em setembro de 1987, o abandono de um aparelho de radioterapia nas ruínas do desativado Instituto Goiano de Radioterapia (IGR) deu início a uma contaminação que atingiu dezenas de famílias. O brilho azul do material, que inicialmente encantou os moradores, escondia um perigo mortal.\nNa época, o atual estado do Tocantins ainda fazia parte do norte de Goiás. O acidente começou quando o equipamento foi retirado das ruínas do instituto, localizado na Avenida Paranaíba, no Centro da capital.\nA falta de fiscalização e o descaso dos donos da clínica deixaram uma cápsula de Césio-137 exposta. Dois catadores de recicláveis encontraram a peça e, pensando ser sucata, a levaram para um ferro-velho. Dias depois, o aparelho foi aberto, liberando um pó radioativo que contaminou centenas de pessoas. Na ocasião, mais de 112 mil moradores precisaram passar por exames de triagem.