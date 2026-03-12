Cerca de 300 mil multas registradas por radares instalados de forma irregular em Goiânia estão sendo questionadas após uma denúncia feita pelo vereador Sanches da Federal (PP) ao Ministério Público e Tribunal de Contas dos Municípios (TCM). Ao g1, o vereador informou que alguns equipamentos estão "escondidos" e mal sinalizados, algo que viola as normas do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).\nAinda de acordo com o vereador, um ofício feito pela Câmara de Vereadores questionando os equipamentos foi enviado à Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET) em outubro de 2025, mas, como não teve retorno, o vereador informou que realizou a denúncia ao MP em janeiro deste ano.\nA redação tentou entrar em contato com a SET para pedir um posicionamento sobre as possíveis irregularidades e saber se o órgão foi notificado sobre a denúncia, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.