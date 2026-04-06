O Ministério da Saúde anunciou a ampliação da assistência a pessoas com Transtorno do Espectro Autista no Tocantins com a habilitação de um Centro Especializado em Reabilitação em Gurupi. O investimento previsto chega a R$ 2,3 milhões.\nA unidade já existe e passou por reinauguração recente com estrutura completa e atendimento multiprofissional. O novo anúncio do governo federal autoriza a habilitação do serviço dentro da rede do SUS, o que garante repasses e ampliação da capacidade de atendimento.\nO Centro Especializado em Reabilitação Monsenhor Geraldo Torres integra a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência e atende pacientes com diferentes demandas, como reabilitação física e intelectual, incluindo pessoas com autismo. A estrutura reúne consultórios, salas de estimulação precoce e espaços para terapias, além de equipe formada por profissionais de áreas como fisioterapia, psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional.