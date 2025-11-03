A queda da aeronave de pequeno porte na zona rural de Fátima, na região central do estado, será investigada pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), ligado à Força Aérea Brasileira (FAB). Dois homens morreram e o avião ficou destruído.\nO acidente aconteceu no fim da tarde de sábado (1º), qunado a aeronave caiu na área de uma fazenda. As vítimas são o piloto Diomedio Aires da Silva Filho, de 56 anos, que morreu na hora, e José Rosário Carneiro de Oliveira, de 52 anos, que chegou a ser socorrido, mas morreu neste domingo (2).\nDurante os procedimentos de atendimento ao acidente aéreo, a Polícia Militar informou que o CENIPA foi acionado. Em nota, o centro de investigação informou que, nesse tipo de caso, profissionais credenciados “aplicam técnicas específicas para coleta e confirmação de dados, preservação de elementos, verificação inicial dos danos causados à aeronave ou pela aeronave, além do levantamento de outras informações necessárias à investigação”.