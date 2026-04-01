Além da falta de sinalização histórica, os túmulos das vítimas diretas do césio 137, enterradas no Cemitério Parque, em Goiânia, sofrem com a ausência de normas específicas de cuidados e manutenção. É o que afirma o gerente do Centro de Atendimento Administrativo de Cemitérios e Central de Óbitos, Judson Kennedy, que agora busca uma orientação, enquanto tenta atualizar os registros de outros radioacidentados posteriormente sepultados na capital.\nLá foram enterrados os corpos de Leide das Neves, a vítima direta mais jovem do acidente radioativo, que morreu aos 6 anos; Maria Gabriela Ferreira, tia da menina e quem levou a cápsula para a Vigilância Sanitária, possibilitando a descoberta da contaminação; Israel Baptista dos Santos e Admilson Alves de Souza, ambos funcionários do ferro-velho onde a cápsula que abrigava a substância foi manipulada.