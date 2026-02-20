-Vídeo: Vídeo gravado por corretora de imóveis mostra ataque de síndico em subsolo de prédio (1.3376233)\nO celular da corretora de imóveis Daiane Alves Souza, de 43 anos, assassinada em um condomínio de Caldas Novas, no sul de Goiás, foi recuperado pela Polícia Civil depois de 41 dias dentro de uma caixa de esgoto do prédio. Segundo o delegado André Barbosa, o aparelho foi descartado pelo síndico Cleber Rosa de Oliveira, de 49 anos, que, ao ser preso, indicou o local. Nele, aparece o momento em que a vítima é atacada pelas costas (veja vídeo acima).\nEle (síndico) identificou o local onde teria descartado esse telefone, que era uma caixa de esgoto, no qual esse telefone ficou 41 dias lá. Conseguimos recuperar [...] e está ali, aquele é o vídeo dos últimos momentos de vida da Daiane”, apontou o investigador durante coletiva de imprensa, na quinta-feira (19).