Um dos grandes destaques desta edição é o cavalo Inferno Sixty Six, que impressionou ao ter 50% do valor comercializado por R$ 44 milhões em apenas dois dias de evento (Divulgação/JBJ Ranch)\nO famoso leilão JBJ Ranch & Família Quartista Weekend, realizado em Nazário, no oeste de Goiás, tem movimentado milhões de reais no mercado de animais de elite. Um dos grandes destaques desta edição é o cavalo Inferno Sixty Six, que impressionou ao ter 50% do valor comercializado por R$ 44 milhões. Assim, ele passa a ser avaliado em R$ 88 milhões.\nA raça Quarto de Milha, originária dos Estados Unidos, movimenta milhões todos os anos no mercado brasileiro e no exterior. A negociação do Inferno Sixty Six já representa quase 70% do faturamento total dos três dias da edição anterior do evento, realizada em 2025, quando foram comercializados R$ 130 milhões, segundo o criador Fabrício Batista, proprietário do rancho JBJ.