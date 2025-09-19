Um cavalo abandonado na zona urbana de Paraíso foi resgatado pela equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema) e Muladeiros da cidade. Segundo a prefeitura, o animal foi encontrado em estado crítico, desidratado e com fome. O cavalo deve ser levado para o abrigo Jovens de Valor nesta sexta-feira (19), dependendo do estado de saúde dele.\nO animal foi localizado nesta quinta-feira (18) no setor Milena II, após denúncia feita por um morador. O município informou que o cavalo ainda não foi levado para o abrigo, pois ele estava debilitado e não teria como transportá-lo. No bairro, ele foi colocado em um local com sombra, medicado, recebeu água e comida.\nTentativa de fuga termina com prisão de motorista e apreensão de mais de 100 animais silvestres\nTio é preso suspeito de ataque brutal a cachorro da sobrinha