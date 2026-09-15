A castração gratuita de cães e gatos chegou à região sul de Palmas por meio de uma nova etapa do programa Animal de Rua Zero, conforme divulgado pela prefeitura da capital nesta segunda-feira (14). Os procedimentos são realizados na Unidade de Saúde da Família (USF) José Hermes Rodrigues Damaso, na Rua SO 3, APM 1, no Setor Sul, em Taquaralto.\nSegundo a Prefeitura de Palmas, a ampliação dos atendimentos fez o município ultrapassar a marca de 6 mil castrações realizadas entre 2025 e 2026. A iniciativa é coordenada pela Secretaria Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal (Sebem) e busca ampliar o acesso ao serviço e contribuir para o controle populacional de cães e gatos.\nAnvisa suspende testes de terapia experimental da Novartis no Brasil\nJovem de 18 anos morre após caminhonete sair da pista e bater em cerca na TO-010