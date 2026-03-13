As investigações do caso de Rozália Gonçalves Pereira, de 36 anos, que foi encontrada morta em um terreno baldio no Setor Lago Sul, em Araguaína, foram concluídas. O marido da vítima, Raimundo Gomes da Silva, de 59 anos, foi identificado como autor do crime e está foragido.\nSegundo o delegado responsável pelo caso, Adriano Carvalho, o crime foi motivado por suspeitas de traição por parte da vítima. No dia 1º de janeiro de 2026, o suspeito utilizou um perfil falso para marcar um encontro com ela por meio de um aplicativo de mensagens. Ao encontrá-la no local e na hora combinada, Raimundo a atacou com diversos golpes de faca.\nVeja o que se sabe e o que falta esclarecer sobre corpo de mulher encontrado em lote baldio em Araguaína\nMerendeira encontrada morta em Araguaína saiu para encontro marcado pela internet, diz PM