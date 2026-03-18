Suspeito de feminicídio em Araguaína está foragido (Arte SSP/TO)\nIndiciado por feminicídio, o vigilante Raimundo Gomes da Silva, de 59 anos, segue foragido dois meses após o assassinato da merendeira Rozália Gonçalves Pereira, de 36, em Araguaína, no norte do estado. O corpo da vítima foi encontrado em um terreno baldio.\nO crime aconteceu em 1º de janeiro de 2026 e o corpo da vítima foi encontrado quatro dias depois em um terreno baldio, localizado no setor Lago Sul, no mesmo bairro em que o casal morava. Na época, os moradores perceberam um forte odor no local e encontraram Rozália Gonçalves.\nDe acordo com as investigações, Raimundo estava suspeitando que estava sendo traído pela companheira. No dia do crime, ele utilizou um perfil falso para marcar um encontro com Rozália Gonçalves por meio de aplicativo de mensagens.