Rafaela era caçula e sonhava em formar uma família com o companheiro (Reprodução/Instagram de Rafaela Carvalho)\nO assassinato de Rafaela Carvalho Nunes, de 21 anos, segue gerando comoção e levantando dúvidas no sudeste do Tocantins. A jovem foi morta a tiros na noite de 30 de março de 2026, em Dianópolis, após uma emboscada registrada por câmeras de segurança.\nRafaela era descrita pela família como uma jovem tranquila, carinhosa e muito ligada aos pais. Em entrevista ao Jornal do Tocantins, a mãe, Rosilda, relembrou momentos ao lado da filha, que sonhava cursar medicina veterinária e construir uma família ao lado do companheiro.\nSegundo Rosilda, Rafaela morava com o namorado, Pedro Victor, de 23 anos, que ficou ferido durante o ataque. O casal estava junto havia cerca de três meses. A jovem também era conhecida por manter forte vínculo com a família, participando frequentemente de passeios e momentos ao lado dos pais.