Viaturas da Guarda Metropolitana em frente à base da Graciosa, onde ocorreu o caso investigado (Reprodução/X da Prefeitura de Palmas)\nA sindicância que apura possível omissão de servidores da Guarda Metropolitana de Palmas (GMP) durante uma ocorrência envolvendo uma mulher em situação de vulnerabilidade, nas proximidades da Base da Graciosa, detalha quem integrava a equipe de plantão no dia 15 de fevereiro deste ano.\nO Jornal do Tocantins apurou que estavam de serviço os agentes Ronaldo Borges Rodrigues, Alessandro Gomes Neves e Jacqueline Pereira Cursino. A investigação administrativa conduzida pela Corregedoria analisou documentos operacionais, colheu depoimentos e avaliou material audiovisual antes de apresentar o relatório final.\nA conclusão indica que não há atribuição uniforme de conduta entre os servidores, o que levou à recomendação de análise individualizada das responsabilidades.