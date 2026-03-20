Lucélia Rodrigues, hoje com 30 anos, voltou a falar publicamente sobre sua história (Reprodução/Instagram de Lucélia Rodrigues)\nDezoito anos depois de ser resgatada de um cativeiro em um apartamento de luxo no Setor Marista, em Goiânia, Lucélia Rodrigues da Silva, hoje com 30 anos, voltou a falar publicamente sobre sua história marcada pela violência e pela superação. A jovem, que foi torturada e teve parte da língua cortada com um alicate pela “patroa”, a quem chamava de tia, publicou nas redes sociais um relato emocionado sobre a data em que sua vida mudou.\n18 anos atrás eu estava presa em um cativeiro… Hoje eu vivo a liberdade que só Deus pode dar”, escreveu ela ao recordar o dia em que foi resgatada, em 15 de março de 2008.\nLucélia tinha apenas 12 anos quando foi encontrada pela Polícia Civil, amarrada e amordaçada, após denúncia de um vizinho. Na época, ela morava com a empresária Sílvia Calabresi Lima, autorizada pela mãe biológica a cuidar da menina para que ela pudesse estudar em Goiânia.