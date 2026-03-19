Mais uma investigação relacionada ao caso Lázaro Barbosa foi arquivada pelo Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO). De acordo com a decisão, o documento envolvia perícias relacionadas à morte do criminoso durante uma troca de tiros com a Polícia Militar em Águas Lindas de Goiás.\nO caso aconteceu em junho de 2021, e o inquérito concluído pela Polícia Civil chegou a ser devolvido pelo Ministério Público por faltar "informações indispensáveis" ao final de 2025.\nDe acordo com dados do Tribunal de Justiça de Goiás (GO), um mês após o recebimento do inquérito, houve uma movimentação no processo referente aos laudos de arma de fogo e confronto microbalístico.\nNa nova decisão, o MP-GO afirmou que o fato já havia sido apurado em um inquérito da própria Polícia Militar, que pediu o arquivamento. O órgão judicial também afirmou que não há elementos que justifiquem prosseguir com as apurações, e que a investigação pode ser reaberta em caso de novas provas.