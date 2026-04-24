Viaturas da Guarda Metropolitana em frente à base da Graciosa, onde ocorreu o caso investigado (Reprodução/X da Prefeitura de Palmas)\nA apuração do caso envolvendo servidores da Guarda Metropolitana de Palmas (GMP) entrou em nova fase com a conclusão da sindicância investigativa e a abertura de procedimento punitivo para analisar, de forma individualizada, a conduta dos envolvidos na possível omissão em um caso de suposto estupro de vulnerável em frente à base da GMP, na Praia da Graciosa, um dos principais pontos turísticos e de lazer da capital.\nO Jornal do Tocantins apurou que a servidora liberada para retorno às atividades é Jacqueline Pereira Cursino. A decisão administrativa, assinada na sexta-feira (10), determina a reintegração sem prejuízo de nova avaliação, caso surjam elementos adicionais no decorrer das investigações.