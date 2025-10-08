Polícia não descarta a hipótese de feminicídio no caso da mulher encontrada morta no Parque Olímpico (Reprodução/g1 Tocantins)\nA Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão em Araguaína, região norte do estado, em um inquérito que investiga o assassinato da empresária Ingrid Emanuelle Santos, de 34 anos. Ela foi morta dentro da própria casa, em Minas Gerais (MG), por dois homens que se passaram por entregadores.\nO crime aconteceu no dia 10 de setembro de 2025, em Governador Valadares, leste de Minas Gerais. Dois homens suspeitos pelo crime foram presos em Itumbiara (GO). Agora, a polícia investiga a possível participação de mais dois homens no assassinato.\nO cumprimento dos mandados de busca ocorreu nesta terça-feira (7). Segundo a polícia, as ordens foram cumpridas em endereços de dois novos investigados.