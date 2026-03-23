A mãe de Henry Borel e ré pela morte do menino, Monique Medeiros teve pedido de relaxamento de prisão aceito pela Justiça na manhã de hoje. Decisão foi lida pela juíza Elizabeth Machado Louro após a defesa de Jairo Souza Santos Junior, o Jairinho, abandonar o júri.\nPedido de relaxamento da prisão foi feito hoje pelos advogados no plenário. "A defesa pede que seja cumprida a determinação que o legislador estabeleceu na Constituição devendo o Poder Judiciário relaxar a prisão de Monique Medeiros por excesso de prazo não causado por ela", argumentou.\nEntendo que, diante de tal quadro processual, a custódia da ré já agora figura-se manifestamente ilegal, por excesso claramente despropositado de prazo na prisão, razão pela qual relaxo a prisão de monique Medeiros e determino a imediata expedição de Alvarado e Soltura em seu favor.