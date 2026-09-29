Gustavo Veloso Gustavo Veloso Feitosa, de 3 anos, morreu morreu na casa do pai (Arquivo pessoal/Cirlene Feitosa)\nA morte de Gustavo Veloso Feitosa, de 3 anos, em Palmas, passou por diferentes versões apresentadas pelo pai da criança, Igor Gustavo Veloso de Souza, desde que o menino morreu, em 3 de agosto deste ano. Inicialmente, Igor afirmou à Polícia Civil que o filho havia se afogado na piscina da casa. Depois, com o avanço da investigação e a perícia descartando o afogamento, Igor mudou o relato e admitiu agressões contra o filho, segundo a Polícia Civil.\nVeja no Jornal Anhanguera 1ª Edição: Polícia Civil conclui investigação sobre a morte de menino de três anos\nNesta segunda-feira (28), a Polícia Civil concluiu o inquérito e indiciou Igor e a madrasta da criança, Kathellen Moreira da Silva. Segundo a investigação, Igor foi indiciado pelos crimes de vicaricídio, estupro de vulnerável, tortura e fraude processual. Kathellen foi indiciada por vicaricídio e fraude processual.