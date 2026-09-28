O relatório do inquérito que indiciou o advogado Igor Veloso, suspeito de matar o filho, Gustavo Veloso Feitosa, de 3 anos, apontou que o pai possui um histórico de violência contra a mãe da criança, Sabrina da Silva Feitosa. A informação foi divulgada durante coletiva de imprensa nesta segunda-feira (28), após a conclusão do inquérito.\nVeja no Jornal Anhanguera 1ª Edição: Polícia Civil conclui investigação sobre a morte de menino de três anos\nSegundo o delegado Eduardo Menezes, a mãe trabalhava em um escritório de advocacia em que Igor era proprietárino, no ano de 2023. Após Gustavo nascer, ela foi demitida. A polícia reconheceu a ação como um sinal de desprezo dele por Sabrina.\nO pai será indiciado pelos crimes de vicaricídio, estupro de vulnerável, tortura e fraude processual. Na mesma investigação, Kathellen Moreira, madrasta da criança, deverá responder por vicaricídio e fraude processual. Os dois seguem presos preventivamente desde a madrugada do dia 6 de agosto.