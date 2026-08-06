-Mãe no velório (1.3441809)\nAs imagens da despedida de Gustavo Veloso Feitosa, de 3 anos, ganharam repercussão nas redes sociais nesta quinta-feira (6). A foto que mostra a mãe da criança abraçada ao caixão durante o velório e um vídeo gravado na igreja passaram a circular entre internautas após a prisão do pai e da madrasta do menino.\nAs imagens tiveram a divulgação autorizada por uma tia de Gustavo. O vídeo registra o momento em que a mãe se despede do filho durante a cerimônia religiosa, enquanto familiares e amigos acompanham o velório (veja vídeo acima).\nLaudo do IML confirma crueldade em morte de criança de 3 anos em Palmas\nPolícia Civil apura 'violência extrema' em caso de criança morta na casa do pai em PalmasMorte de criança de 3 anos em Palmas: defesa da mãe diz que visitas ao pai eram determinadas pela Justiça