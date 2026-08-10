Igor Gustavo Veloso de Souza e Kathelen Moreira da Silva (Reprodução/Instagram de Kathelen)\nCom a prisão preventiva do advogado Igor Gustavo Veloso de Sousa e da companheira dele, Kathellen Moreira da Silva, a investigação sobre a morte do menino Gustavo Veloso Feitosa, de 3 anos, entra em uma nova etapa em Palmas. Além da conclusão dos laudos periciais e dos novos interrogatórios previstos pela Polícia Civil, o caso seguirá regras específicas na Justiça.\nO caso foi registrado na última segunda-feira (3), depois que o pai procurou a polícia para comunicar o óbito do filho, afirmando que o menino tinha se afogado na piscina de casa. Entretanto, o laudo do IML apontou que não havia indícios de afogamento e concluiu que Gustavo morreu após sofrer múltiplas agressões e violência sexual.\nIgor e a companheira, Kathellen, foram presos preventivamente pela Polícia Civil na madrugada de quinta-feira (6), em uma residência em Palmas. O casal responde pelos crimes de homicídio duplamente qualificado e tortura. Kathellen é investigada por omissão na condição de garantidora legal.