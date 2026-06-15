Diego Andrade, Raquel Faria, Roberto Coelho de Souza e Adão dos Reis Bessa são os indiciados (Reprodução/Instagram e TV Anhanguera)\nA conclusão do inquérito que apurou a morte do produtor rural José Geraldo Oliveira Fonseca, 39, conhecido como "Geraldo do Abacaxi", respondeu parte das perguntas que cercavam o caso desde setembro de 2024. O relatório final da Polícia Civil aponta quem seriam os envolvidos no homicídio, atribui uma motivação para o crime e descreve a participação de cada investigado. Apesar disso, o encerramento da investigação não representa o fim do caso. A partir de agora, caberá ao Ministério Público analisar as conclusões da polícia e decidir se apresenta denúncia à Justiça.\nQuem são os suspeitos apontados pela Polícia Civil?\nO relatório final indiciou Roberto Coelho de Sousa, Adão dos Reis Bessa, Diego Andrade da Silva e Raquel Faria Rodrigues por homicídio qualificado. Conforme o documento, os quatro teriam participado, em diferentes níveis, do planejamento e da execução do crime.