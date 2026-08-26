-POP_JovemAmordacada_220826 (1.3447658)\nO caso de Emiliane Tamara Nunes Carvalho, de 24 anos, encontrada amordaçada e acorrentada após passar cinco dias desaparecida, repercutiu na imprensa dos Estados Unidos, Reino Unido e Austrália. A jovem foi localizada pela Polícia Militar (PM) em uma casa em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal (DF). O ex-companheiro dela, Ailton Rodrigues Mendes, de 46 anos, segue preso suspeito do crime.\nAo POPULAR, a defesa do suspeito afirmou que “as investigações ainda estão em andamento e que nem tudo o que vem sendo divulgado corresponde, necessariamente, à realidade dos fatos” (leia a íntegra ao final do texto).\nManchetes internacionais\nNew York Post — Estados Unidos\n“Police free missing nurse found gagged and chained to bed after alleged kidnapping by ex”