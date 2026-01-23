Antônio Rodrigues de Souza tinha 80 anos (Arquivo pessoal/Gleysson Pereira da Silva)\nO caso de Antônio Rodrigues de Souza, de 80 anos, que morreu no Hospital Geral de Palmas (HGP) sem registro civil, segue sem solução para a emissão de certidões. A situação evidencia o impasse no Tocantins para garantir documentos básicos, mesmo após a morte.\nMorador de Miracema do Tocantins, na região central do estado, o idoso não tinha familiares conhecidos e permaneceu no hospital sem reconhecimento. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado, mas o recolhimento do corpo demorou devido à falta de identificação.\nDiante do impasse, a Defensoria Pública do Estado do Tocantins encaminhou pedido à Justiça para a emissão do registro de nascimento e da certidão de óbito, com o objetivo de evitar que o idoso seja sepultado como não identificado.