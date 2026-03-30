O Estado do Tocantins foi condenado a indenizar a família de Euzébio Correia da Silva, de 86 anos, que morreu em maio de 2021 no Hospital Regional de Guaraí, na região central. Na época, o idoso, com Covid-19, foi intubado por Ludmylla Ferreira Alves, que atuava ilegalmente como médica na unidade, utilizando um registro profissional (CRM) de outra pessoa. A falsa médica foi descoberta meses depois, após colegas desconfiarem de sua falta de conhecimento técnico durante os atendimentos.\nO Jornal do Tocantins não conseguiu localizar a defesa de Ludmylla Ferreira Alves, para posicionamento, até a publicação desta reportagem.\nEm nota ao JTo, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) informou que não foi intimada oficialmente e que os fatos serão apurados com o objetivo de identificar os responsáveis (veja a nota na íntegra, no final da matéria).