Jhenyfer Camilly era estudante de Nutrição (Arquivo Pessoal/Maria Aparecida)\nA Polícia Civil concluiu a investigação sobre o acidente que matou a estudante Jhenyfer Camilly Alves dos Santos, de 22 anos, na BR-010, em Palmas. Com o encerramento do inquérito, a Delegacia Especializada de Repressão a Crimes de Trânsito (DRCT) atribuiu a um motorista de 39 anos a responsabilidade pelos crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. O procedimento seguiu para análise do Poder Judiciário e do Ministério Público.\nO caso ganhou repercussão após a localização de um pé humano às margens da rodovia dias depois do acidente. Conforme os exames realizados pela Polícia Científica, o membro pertencia à estudante, esclarecendo uma das circunstâncias que cercavam a ocorrência.