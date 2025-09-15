A Justiça condenou o caseiro Frank Magno Alves dos Santos a 52 anos de prisão pelo assassinato de Alexsiane Fernandes da Costa. Ela foi morta a facadas durante uma discussão em uma casa em Gurupi, região sul do estado. O condenado não poderá recorrer da sentença em liberdade.\nO crime aconteceu em dezembro de 2024 na casa de Frank. O casal estava em um relacionamento há quatro anos. Alexsiane, de 42 anos, teria começado uma discussão por ciúmes e foi atacada por ele com golpes de faca.\nAo JTo, a defesa do acusado informou que vai recorrer da sentença.\nDurante o julgamento, na sexta-feira (12), o Conselho de Sentença reconheceu que o acusado foi o autor dos golpes e que o crime foi motivado pela condição de gênero feminino da vítima, dentro de um contexto de violência doméstica e familiar. Os jurados também concluíram que o crime foi cometido com um recurso que dificultou a defesa da vítima, que recebeu o ataque pelas costas.