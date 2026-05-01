Ronaldo de Moura desapareceu na última segunda-feira (27) após sair para consertar um trator (Reprodução/Arquivo pessoal de Lenice Fernanda)\nO caseiro Ronaldo de Moura, de 38 anos, está desaparecido desde a última segunda-feira (27), quando saiu para conferir trabalhos realizados e ajudar no conserto de um trator na fazenda onde trabalhava, na zona rural de Goianorte, região centro-norte do Estado. Familiares realizam buscas na região com o apoio da Polícia Civil e da Brigada Municipal de Araguacema.\nRonaldo morava com a família em uma propriedade situada entre Araguacema e Goianorte. De acordo com a irmã, Lenice, o trabalhador saiu de moto para encontrar as pessoas que o auxiliariam no serviço mecânico.\nPor volta de meio-dia de segunda-feira, Ronaldo ligou para a esposa para saber se a peça necessária para o conserto do trator havia chegado. Diante da resposta negativa, ele informou que retornaria em breve.