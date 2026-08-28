A construção de 16 casas para famílias que perderam os imóveis durante o vendaval que atingiu Palmas em janeiro deste ano está orçada em R$ 2,8 milhões. A Prefeitura de Palmas publicou a licitação para contratar a empresa responsável pelas obras, que serão realizadas no Jardim Taquari, na região sul da capital, nesta terça-feira (25).\nO temporal atingiu a região no dia 8 de janeiro de 2026 e provocou destelhamentos e danos estruturais em centenas de imóveis. Na época, os estragos levaram o município a decretar situação de emergência.\nSegundo levantamento da Defesa Civil Municipal, 533 famílias foram diretamente afetadas pelo desastre. As 16 novas moradias serão destinadas às famílias que tiveram as casas danificadas pelo vendaval e precisarão ser reconstruídas.\nApós o temporal, equipes da prefeitura realizaram ações de assistência aos moradores. Entre as medidas adotadas, houve a distribuição de materiais para reparos e a recuperação de imóveis danificados. Conforme o município, mais de 160 residências tiveram os telhados restaurados.