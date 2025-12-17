O Tocantins bateu um novo recorde de casamentos em 2024, com 8.539 uniões oficializadas, um aumento significativo em relação aos 7.306 matrimônios celebrados em 2023. Os dados, da Pesquisa de Estatísticas do Registro Civil do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostram que o número do ano passado representa um marco na série histórica, iniciada no ano retrasado, que supera pela primeira vez a marca de 8 mil registros anuais.\nO ano de 2023 apresentou um crescimento expressivo nas uniões homoafetivas em comparação com 2022, com um aumento de mais de 700% nos casamentos entre homens e o dobro nos casamentos entre mulheres. Já em 2024, o cenário mudou: as uniões entre homens caíram para nove, enquanto os casamentos entre mulheres mantiveram estabilidade com 14 oficializações.