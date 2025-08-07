Casal morreu em acidente na TO-201 (Hemilly Conceição Nascimento/Arquivo Pessoal)\nJucemi Guarim de Sousa, de 60 anos, e Valdinete Conceição Nascimento, de 48 anos, estavam retornando do casamento da filha mais nova quando morreram em acidente de trânsito, segundo Hemilly Conceição Nascimento Silva, também filha do casal. Eles morreram após uma batida entre dois carros na TO-201 em Buriti do Tocantins, região do Bico do Papagaio.\nEra comemoração do casamento da minha irmã mais nova, na chácara da mãe e do esposo dela. Era para ser apenas um domingo qualquer”, disse a filha Hemilly Conceição.\nO acidente foi registrado por volta das 21h de domingo (3), a aproximadamente 3 km da cidade. A Polícia Militar informou que a batida aconteceu quando um dos veículos tentou fazer uma ultrapassagem.\nAo todo, quatro pessoas morreram e oito ficaram feridas. De acordo com os militares, entre os feridos, três crianças foram socorridas e levadas para o Hospital Regional de Augustinópolis (HRA).