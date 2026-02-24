O casal de idosos João Carlos Napoli, de 76 anos, e Suellem Marques Santana Napoli, de 64, que morreu em um acidente na BR-020, próximo ao município de Vila Boa, no Entorno do Distrito Federal, voltava de uma visita a familiares em Alvorada do Norte.\nNaturais de Alvorada do Norte, João Carlos e Suellem se mudaram para Brasília há cerca de 26 anos, onde se tornaram proprietários de uma transportadora, mas mantinham o hábito de visitar familiares em Goiás com frequência.\nJoão era motorista experiente e, segundo a amiga Ceila Souza, o casal estava acostumado a viajar sozinho por diversos estados do país.\nMeu compadre era muito experiente. Foi caminhoneiro desde muito jovem, parou quando conheceu Suelem e, há cerca de oito anos, decidiu voltar às estradas com ela”, contou.\nO acidente aconteceu no sábado (21). O casal havia saído de Alvorada do Norte com destino a Brasília quando o VW Gol conduzido por João bateu contra um caminhão no km 5 da rodovia, após a ponte sobre o Rio Paranaíba, segundo o Corpo de Bombeiros. Eles morreram no local.