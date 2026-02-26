João Carlos Napoli e Suelem Marques Santana Napoli, que morreram após uma batida entre um carro e um caminhão na BR-020, em Formosa, planejavam iniciar uma nova viagem de trabalho pelo Nordeste. O casal, que morava em Brasília, seguia de carro quando o acidente aconteceu. Eles foram enterrados juntos nesta segunda-feira (23), em Alvorada do Norte.\nA informação sobre os planos foi confirmada pela amiga da família, Ceila Souza, que conhecia o casal há quase três décadas. Segundo ela, os dois viviam na estrada e realizavam o sonho de viajar pelo Brasil a bordo de uma carreta.\nVida dedicada à estrada\nDe acordo com Ceila, João era caminhoneiro desde jovem. Ele chegou a deixar a profissão por um período, mas retomou as viagens há cerca de oito anos, quando o casal decidiu investir no próprio negócio de transporte.